07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bitexen Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3 | MAÇ ÖZETİ

Bitexen Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3 | MAÇ ÖZETİ

SPOR
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
ABONE OL
Bitexen Giresunspor: 2 - Adana Demirspor: 3 | MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı 19.15'te başladı.

Mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlandı.

SÜPER LİG: GİRESUNSPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.
23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kutluhan Bilgiç
Giresunspor: Onurcan xx, Sergen xx, Alper xx, Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Doğan Can xx, Murat Cem xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx
Yedekler: Erkan, Talha, Anıl Yiğit, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Fatih, Mert Han, Çekdar, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Onyekuru xx, Assambalonga xx, Belhanda xxx, Ndiaye xx, Svensson xx, Yusuf xx, Rakitskyi xx, Rodrigues xx, Gökhan xxx
Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Abdurrahim, Semih, Bjarnason, Akintola, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore (Giresunspor)

2. YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR: ADANA DEMİRSPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ

Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezona da galibiyetle başladı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 mağlup etti.

56. dakikada sağ taraftan Borja'nın kullandığı korner atışında defans topu kafa ile uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında Sergio gelişine sert şut çıkarttı. Sağ direk dibinde Borja'nın son olarak dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

76. dakikada Savicevic'in yerden pasında Bajic ceza sahası çizgisi önünde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

82. dakikada Semih Güler'in pasında Onyekuru ceza sahası içerisinde topla buluştu. Boş pozisyonda Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

90+1. dakikada Bitexen Giresunspor atağında Rahmetullah Berişbek'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol (Dk. 86 Mert Han Kurt), Perez, Alper Uludağ, Traore, Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Erol Can Akdağ), Doğan Can Davas (Dk. 46 Savicevic), Sergio (Dk. 90 Talha Ülvan), Borja (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek), Bajic

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 81 Semih Güler), Ndiaye, Yusuf Sarı (Dk. 63 Akintola), Onyekuru, Belhanda (Dk. 75 Tayyip Talha Sanuç), Assombalonga (Dk. 81 Berk Yıldız)

Goller: Dk. 23 Gökhan İnler, Dk. 28 Belhanda, Dk. 82 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 56 Borja, Dk. 90+1 Rahmetullah Berişbek (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murat Cem Akpınar, Dk. 40 Traore, Dk. 74 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 64 Ndiaye, Dk. 90+3 Rakitskyi (Adana Demirspor)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA