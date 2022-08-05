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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Putin tezahüratları nedeniyle başlatılan soruşturmadan karar çıktı

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Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza! Putin tezahüratları nedeniyle başlatılan soruşturmadan karar çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldiği müsabakada tribünlerin bir kesiminin yaptığı tezahüratlar nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. UEFA Disiplin Kurulu, sarı-lacivertlilerin cezasını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldiği müsabakada tribünlerin bir kesiminin yaptığı tezahüratlar nedeniyle UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. UEFA Disiplin Kurulu, sarı-lacivertlilerin cezasını açıkladı.

İŞTE ALINAN KARAR...

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında taraftarlarca yapılan "Putin" tezahüratı ile ilgili açıklama geldi.

Kulüp açıklamasında "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADIKÖY'DEKİ OLAYLI MAÇTA NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Kadıköy'de ağırladı.

MAÇIN İLK YARISINDA "PUTİN" SESLERİ

İlk yarıda Dinamo Kiev'in sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu.

Buyalskiy'in vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

ABARTILI SEVİNÇ

Konuk ekip Buyalskiy'nin attığı golle öne geçtikten sonra, Fenerbahçeli tribünler "Abartılı gol sevinci" nedeniyle Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine sloganlar attı.

MIRCEA LUCESCU BASIN TOPLANTISINA KATILMADI: BUNU BEKLEMEZDİM!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçında “Putin” sesleri! FENERBAHÇE MAÇINDA "PUTİN" SESLERİ!

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