UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza! Putin tezahüratları nedeniyle başlatılan soruşturmadan karar çıktı

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında taraftarlarca yapılan "Putin" tezahüratı ile ilgili açıklama geldi.

Kulüp açıklamasında "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz." denildi. Diğer yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.