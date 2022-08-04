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Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan resmen Torino'da

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Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan resmen Torino’da

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, Serie A ekibi Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, Emirhan İlkhan ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Emirhan için çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İşte son dakika transferinin detayları...

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