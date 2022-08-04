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Canlı | Fenerbahçe-Slovacko (CANLI ANLATIM) UEFA Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşma

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Canlı | Fenerbahçe-Slovacko CANLI ANLATIM UEFA Avrupa Ligi’nde kritik karşılaşma

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada galibiyet alarak bir üst tur için avantaj elde etmek istiyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu konuk edecek.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska

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KANARYA'DA ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

İsmail Yüksek, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Joao Pedro, Tisserand ve Pelkas bu karşılaşmada görev yapamayacak.

YENİ İSİMLER İLK KEZ SARI LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti. Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

243. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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