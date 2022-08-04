Canlı | Fenerbahçe-Slovacko (CANLI ANLATIM) UEFA Avrupa Ligi'nde kritik karşılaşma

YENİ İSİMLER İLK KEZ SARI LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti. Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.