04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kadrosu açıklandı

Son dakika: Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kadrosu açıklandı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor’un İstanbulspor maçı kadrosu açıklandı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçında İstanbulspor'a konuk olacak son şampiyon Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA