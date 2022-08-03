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Son dakika | Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ayrılığı! Torino serbest kalma bedelini ödedi

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika | Beşiktaş’ta Emirhan İlkhan ayrılığı! Torino serbest kalma bedelini ödedi

Son dakika haberi...Beşiktaş'ta günlerdir takımdan ayrılacağı konuşulan Emirhan İlkhan transferinde düğüm çözüldü. İtalyan ekibi Torino, genç futbolcunun serbest kalma bedelini yatırdı ve Emirhan İlkhan Beşiktaş'la yollarını ayırdı.

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