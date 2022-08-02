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SON DAKİKA! Fenerbahçe'ye İtalyan kaleci! Listeye alındı... (TRANSFER HABERİ)

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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SON DAKİKA! Fenerbahçe’ye İtalyan kaleci! Listeye alındı... TRANSFER HABERİ

Son dakika trafsfer haberleri | Fenerbahçe, Genoa'da forma giyen İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer listesine aldı ve oyuncu için kulübü ile ilk temas gerçekleşti.

Son dakika!!! Berke Özer'in ayrılığı sonrası yedek kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yerli kalecilerle yaptığı görüşmelerin ardından gözünü yurt dışına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe, Genoa'da forma giyen 35 yaşında ve 1,92 boyundaki İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer listesine aldı.

Kanarya Sirigu'nun şartlarını sordu.

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