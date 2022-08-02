SON DAKİKA! Fenerbahçe Ezgjan Alioski ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcu imza töreninin saha ve soyunma odalarını gezdi.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiraladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Alioski, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli yapan sözleşmeye imza atarken, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.
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