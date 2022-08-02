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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Benfica rahat kazandı

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Benfica rahat kazandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağında 5 maç oynandı. Gecenin önemli maçında Benfica, rakibi Midtjylland'ı 4-1 gibi rahat bir skorla geçti.

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