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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Son dakika haberine göre Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak.

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