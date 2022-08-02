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Beşiktaş Rıdvan'ın yerini hemen doldurdu: Masuaku resmen Beşiktaş'ta

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Beşiktaş Rıdvan’ın yerini hemen doldurdu: Masuaku resmen Beşiktaş’ta

Sol beki Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'ya gönderen Beşiktaş, o bölgeyi West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile doldurdu. Transfere dair resmi açıklamada, sözleşme detayları hakkında bilgi verilmedi

Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.

SÖZLEŞMEYE AİT DETAYLAR AÇIKLANMADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Masuaku'nun sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncunun Beşiktaş formasıyla sosyal medya hesabından görüntüsü yayımlandı.

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