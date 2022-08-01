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Arthur Masuaku Beşiktaş'ta! Yıldız oyuncu Kartal için İstanbul'a gelecek

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Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Arthur Masuaku Beşiktaş’ta! Yıldız oyuncu Kartal için İstanbul’a gelecek

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığından sonra sol bek için West Ham United forması giyen 28 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku 1 yıllığına kiralandı. Yıldız oyuncu bu gece yarısı İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

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