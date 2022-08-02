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Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Galatasaray’dan ayrılan Aytaç Kara Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Aytaç Kara, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Aytaç Kara, 2019-2021 yılları arasında da Kasımpaşa forması giymişti. İşte detaylar...

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