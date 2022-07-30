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Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'dan ayrılık açıklaması: Uygun bir teklif gelmesi halinde anlayış rica ettim

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Beşiktaş’ta Emirhan İlkhan’dan ayrılık açıklaması: Uygun bir teklif gelmesi halinde anlayış rica ettim

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, İtalyan ekibi Torino'ya transferine ilişkin sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu. Ayrılığa yeşil ışık yakan Emirhan "Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim" ifadelerini kullandı.

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