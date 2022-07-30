Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa finali canlı izle! ATV canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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SİVASSPOR'UN İLK FİNALİ

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek. Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.