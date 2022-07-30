Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa finali canlı izle! ATV canlı izle! Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 20.45'te başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek.
CANLI YAYIN
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsık, A. Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelıus
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare
SAAT: 20.45
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: ATV
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SİVASSPOR'UN İLK FİNALİ
Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek. Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
İLK KUPA SAHİBİ BEŞİKTAŞ
Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.
EN FAZLA KAZANAN GALATASARAY
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
İLK MAÇLAR ALMANYA'DA
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
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