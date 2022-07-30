Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE | 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! Bu yıl 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Süper Kupa'da Trabzonspor üçüncü, Sivasspor ise ilk kez oynayacak. Peki, 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı canlı izle seçeneği, ahaber.com.tr'de... Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, 30 Temmuz Süper Kupa 2022 final maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı atv kanalından canlı yayınlanacak.
İşte atv canlı yayın sayfası;
👉 TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 👇
TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ, SİVASSPOR İLK KEZ OYNAYACAK
Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek.
Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR 68 GÜN SONRA BİR RESMİ MAÇA ÇIKACAK
Trabzonspor, Süper Kupa'yı üçüncü kez aynı sahada müzesine getirmek istiyor.
Bordo-mavili takım, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça çıkacak.
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.
2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
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