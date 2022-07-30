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William Carvalho'dan Galatasaray hamlesi! Heyecanlandıran gelişme...

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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William Carvalho’dan Galatasaray hamlesi! Heyecanlandıran gelişme...

Transfer sürecinde adı sık sık Galatasaray ile anılan Real Betis'in Portekizli yıldızı William Carvalho, Sarı-Kırmızılıların Instagram hesabından yapılan paylaşımı beğendi. Carvalho'nun bu hamlesi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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