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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Trabzonspor’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan "Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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