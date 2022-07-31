Uğurcan Çakır'dan yeni sezon için şampiyonluk mesajı
Sivasspor'u mağlup ederek Süper Kupayı da kazanan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerin kaptanı Çakır, "Ligde hedefimiz şampiyonluk" dedi.
Lig şampiyonluğundan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Çakır, "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz" dedi.
"KUPA TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"
Çok iyi bir oyunla Süper Kupa'yı kazandıklarını söyleyen bordo mavili takımın kaptanı, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sezona iyi başlamak adına bu kupa önemliydi. Kampta çok iyi çalıştık, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı ve onların uyum sürecini hızlandırmaya çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi sahada uyguladık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok mutluyuz. Bu kupa takım olma yolunda bizi daha da hızlandıracak. Bu sezonda şampiyonluk ve Şampiyonluk hedefimiz var" diye konuştu.
"LİGE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Yeni sezona yine şampiyonluk hedefiyle çıkacaklarını belirten 26 yaşındaki kaleci, "Kupayla lige başlayacak olmak bizim için çok iyi oldu. Bu tarz şampiyonluklar ve mutluluklar aile ve takım olmayı hızlandırıyor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz" şeklinde konuştu.
"EVİMİZDE GİBİ OYNADIK"
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kendilerine uğurlu geldiğine vurgu yapan milli kaleci, "Evimizde gibi oynadık. Burayı çok seviyoruz. Burada 3'üncü kupam oldu ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Maçta taraftarımız çok iyiydi. Kupa taraftarımıza armağan olsun" ifadesini kullandı.
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