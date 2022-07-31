Uğurcan Çakır’dan yeni sezon için şampiyonluk mesajı

"KUPA TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Çok iyi bir oyunla Süper Kupa'yı kazandıklarını söyleyen bordo mavili takımın kaptanı, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sezona iyi başlamak adına bu kupa önemliydi. Kampta çok iyi çalıştık, aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı ve onların uyum sürecini hızlandırmaya çalıştık. Hocamızın söylediği her şeyi sahada uyguladık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok mutluyuz. Bu kupa takım olma yolunda bizi daha da hızlandıracak. Bu sezonda şampiyonluk ve Şampiyonluk hedefimiz var" diye konuştu.