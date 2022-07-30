30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Liverpool'dan sezona kupalı başlangıç! 3 golle gelen zafer

Liverpool'dan sezona kupalı başlangıç! 3 golle gelen zafer

SPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Liverpool’dan sezona kupalı başlangıç! 3 golle gelen zafer

İngiltere Community Shield kupasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Liverpool 3-1'lik skorla kazanarak kupaya uzandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA