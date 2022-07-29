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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan Torino yolcusu

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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SON DAKİKA: Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan Torino yolcusu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan’a İtalya’dan talip var. Son dakika haberine göre, Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan Torino'ya transferi an meselesi. İtalyan ekibi Emirhan için 4.5 milyon fesih bedelini ödeyecek.

A Spor'da yer alan habere göre; Torino, kontratında 4.5 milyon euro serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere.

TORINO KANCASI

Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek isteyen İtalyan ekibi bu sefer radarına Emirhan İlkhan'ı aldı.

17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı camiadan ayrılıyor.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti.

Emirhan orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.

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