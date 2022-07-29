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TSYD Kupası Ankaragücü'nün! Ankaragücü 3-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 29.07.2022
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TSYD Kupası Ankaragücü’nün! Ankaragücü 3-0 Gençlerbirliği MAÇ SONUCU

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası'nda Ankaragücü ile Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı kazanan 3-0'lık skorla Ankaragücü olurken goller Chatzigiovanis, Sinan Osmanoğlu ve Jese'den geldi.

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