29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe transferi resmen KAP'a bildirdi! Luan Peres sarı lacivertli formayı giyecek

Fenerbahçe transferi resmen KAP'a bildirdi! Luan Peres sarı lacivertli formayı giyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2022
ABONE OL
Fenerbahçe transferi resmen KAP’a bildirdi! Luan Peres sarı lacivertli formayı giyecek

Transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 28 yaşındaki Luan Peres'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Marsilya'ya transfer bedeli olarak 5.225.000 Euro ödeyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA