Barcelona "CENGAVER" diye duyurdu: Fransız futbolcu Kounde transferi tamam

İŞTE KOUNDE'NİN BEDELİ

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar avro olarak belirledi.

Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

KOUNDE'NİN KARNESİ

Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.