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Barcelona "CENGAVER" diye duyurdu: Fransız futbolcu Kounde transferi tamam

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Barcelona CENGAVER diye duyurdu: Fransız futbolcu Kounde transferi tamam

Son dakika transfer haberleri | İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti. 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak Katalan ekibi, serbest kalma bedelini 1 milyar avro olarak belirledi. Öte yandan Barça’nın Türkçe Twitter hesabından transfer haberi “Hoş geldin Kounde, hoş geldin cengaver!” sözleriyle duyuruldu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

İŞTE KOUNDE'NİN BEDELİ

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar avro olarak belirledi.

Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

KOUNDE'NİN KARNESİ

Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

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