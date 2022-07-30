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Fenerbahçe transferi açıkladı! Gustavo Henrique resmen duyuruldu

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Fenerbahçe transferi açıkladı! Gustavo Henrique resmen duyuruldu

Fenerbahçe Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi Flamengo takımından 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertliler tarafından yapılan açıklamada "Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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