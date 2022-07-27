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Trabzonspor Süper Kupa maçı için hazır

SPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Trabzonspor Süper Kupa maçı için hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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