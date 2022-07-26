Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı
Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin Napoli ile anlaşması sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengolu Gustavo Henrique ile temasa geçmişti. Futbolcu, sarı-lacivertliler ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Brezilya'dan yola çıktı.
Kim Min-Jae ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengolu Gustavo Henrique'yi transfer etti.
Sağlık kontrollerinden geçmek için ülkesinden yola çıkan Brezilyalı stoperin gün içerisinde Türkiye'de olması bekleniyor.
Brezillya basınında yer alan göre; sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin transferi için Flamengo ile 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞME 3 YILLIK OLACAK
Flamengo'dan bu yıl yapılan ikinci transfer olacak Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde de Flamengo'dan Willian Arao kadrosuna katmıştı. Arao için 3 milyon Euro bonservis beledi ödenmişti.
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
Futbola Santos altyapısında başlayan Gustavo Henrique, 3 yıl önce bedelsiz olarak Flamengo'ya transfer oldu.
Profesyonel kariyerinde 219 resmi maça çıkan Henrique, 15 gol atıp 5 de asist üretti.
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