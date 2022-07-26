Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı

Kim Min-Jae ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengolu Gustavo Henrique'yi transfer etti.

Sağlık kontrollerinden geçmek için ülkesinden yola çıkan Brezilyalı stoperin gün içerisinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Brezillya basınında yer alan göre; sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin transferi için Flamengo ile 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.