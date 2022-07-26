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Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?

Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 Süper Lig sezonu öncesinde, ligde yer alan kulüpler kadrolarına yeni isimler katmaya devam ediyor. Son dakika transfer gelişmelerini takip eden futbolseverler yoğun şekilde TFF ile yaz transfer sezonu ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?

Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak konusu olan TFF ile yaz transfer sezonunun bitiş tarihi merak ediliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

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