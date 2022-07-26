Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merak konusu olan TFF ile yaz transfer sezonunun bitiş tarihi merak ediliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?