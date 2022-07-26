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Adis Jahovic'ten sürpriz transfer! Spor Toto 1. Lig ekibi...

SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Adis Jahovic’ten sürpriz transfer! Spor Toto 1. Lig ekibi...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, geçtiğimiz sezon Göztepe'de oynayan Makedon futbolcu Adis Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

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