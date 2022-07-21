Fenerbahçe yeni transferinin duyurusunda Galatasaray'a gönderme yaptı
Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan forvet Joao Pedro'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun duyuru videosunda, Galatasaray'a da gönderme yapıldı.
Fenerbahçe, İtalya'nın Cagliari kulübünden golcü oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Sarı-lacivertli kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir."
DUYURU VİDEOSUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Galatasaray'ın da Pedro ile ilgilendiği yöneticiler tarafından da doğrulanmıştı. Fenerbahçe transferin duyurulduğu videoda, ezeli rakibine gönderme yaptı.
Joao'nun Boğaz'ın diğer yakasından gelen bir kağıttan uçağı ezerek kulüp binasına girdiği videoda, aslan peluş oyuncağı da yer aldı.
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