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Beşiktaş'tan kötü sınav: İngiliz ekibine diş geçiremediler

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Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Beşiktaş’tan kötü sınav: İngiliz ekibine diş geçiremediler

Sezon öncesi hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers ile karşılaştı. Maç genelinde etkisiz bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, ilk yarıda yedikleri gollerle sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesindeki yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, bugün TSİ 20.00'de başlayan mücadelede Estadi Olimpic Camilo Cano Stadı'nda Wolverhampton Wanderers ile karşılaştı.

KÖTÜ SINAV: İLK YARIDA YENİLEN GOLLERLE MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında yediği gollerle Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu.

İngiliz takımının gollerini, 15'inci dakikada Jimenez, 29'uncu dakikada Daniel Podence ve 40'ıncı dakikada Neto kaydetti.

YENİ TRANSFLERLER 11'DE SAHADA

Beşiktaş'ın merakla beklenen ileri hattında Muleka ve Werghorst ilk kez ilk 11'de birlikte forma giydi.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin - Rosier, Welinton, Necip - Boyd, Salih, Gedson, Umut - Ghezzal - Muleka, Weghorst.

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