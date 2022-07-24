Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Haris Seferovic, ay yıldız dövmesi hakkında kendisine sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslamı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri."

Kendisini havaalanında karşılayan taraftarımız hakkında ise Seferovic, şunları söyledi: