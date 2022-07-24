Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Taraftarıyla sezon öncesi kavuşması yapacak Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseferler, heyecan dozu yüksek geçecek maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Okan Buruk yönetiminde yeni transferleriyle ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Süper Lig'in güçlü takımlarından Kasımpaşa ile NEF Stadı'nda karşılaşacak Galatasaray, son olarak Seferovic ve Dubois'i renklerine bağladı. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanacak.
Hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, evinde kazanıp moral depolamak istiyor.
FRANSIZ FUTBOLCU DUBOIS, GALATASARAY'DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYOR:
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımda şampiyonluklar yaşamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
Fransa'nın Olimpik Lyon takımından transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek, Nef Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takıma transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Ben de bir sürü kupa kazanmak için çok büyük bir tutkuyla elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarımızın tutkusu beni çok etkiledi. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Onları sahada görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz ligi en üst seviyede bitirip kupayı kazanmak ve sonrasında Avrupa'da mücadele etmek. İlk maçıma çıkmak ve taraftarımızın önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"
"İstanbul gibi çok güzel bir şehire geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için de kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamakta çok sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Ailemle birlikte burada olduğum için de çok mutluyum. Öncelikle burada ev bulduktan sonra buraya adapte olacağım. Sonra da antrenmanlara ve maçlara odaklanıp çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum."
Haris Seferovic, ay yıldız dövmesi hakkında kendisine sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi:
"Ben Boşnak olduğum için Müslümanım. İslamı simgeleyen bir sembol olduğu için de bu dövmeyi yaptırmak istedim. En sevdiğim dövmelerimden biri."
Kendisini havaalanında karşılayan taraftarımız hakkında ise Seferovic, şunları söyledi:
"ÇILGIN TARAFTARIMIZI TÜM SEZON BOYUNCA BİZİ DESTEKLEMEYE BEKLİYORUM"
"Çok çılgınca bir geceydi benim açımdan. Daha önce Türkiye'de maç yaptım, stat tamamen dolu olmamasına rağmen o zaman bile harika bir atmosfer vardı. Stadın full olduğu zamanda neler olacağını tahmin bile edemiyorum. Çılgın taraftarımızı tüm sezon boyunca bizi desteklemeye bekliyorum. Geçtiğimiz sezon geçmişte kaldı. Galatasaray'ın nasıl büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu da herkes biliyor. Biz de buraya yeni katılan oyuncular olarak öncelikle birbirimize adapte olup daha sonra antrenmanlara odaklanıp tabii ki de şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız."
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