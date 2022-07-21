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Josef de Souza ameliyat oldu! Beşiktaş'tan Josef'in son durumu hakkında açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Josef de Souza ameliyat oldu! Beşiktaş’tan Josef’in son durumu hakkında açıklama

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı oldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

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