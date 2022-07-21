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Trabzonspor stadını yeni sezona hazırlıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Trabzonspor stadını yeni sezona hazırlıyor

Son şampiyon Trabzonspor yeni sezon için her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer transfer döneminin yanı sıra, Medical Park Stadyumu'nun zemini sil baştan yeniliyor.

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