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Sacha Boey'den son dakika açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer mi olacak?

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Sacha Boey’den son dakika açıklaması! Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da kamp kadrosunda yer alan 21 yaşındaki oyuncusu Sacha Boey sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer iddiasını yalanladı.

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