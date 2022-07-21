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Galatasaray yeni sağ bekine kavuştu: İşte maliyeti

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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Galatasaray yeni sağ bekine kavuştu: İşte maliyeti

Galatasaray, Fransız defans oyuncusu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 euro tutarında transfer bedeli ödeneceği vurgulandı.

Okan Buruk yönetiminde yeni bir takım kurma hedefinde ilerleyen Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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