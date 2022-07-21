Başkan Erdoğan'dan Giovanni Guidetti'ye "Turkuaz kart"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti'ye, süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan "Turkuaz kart" verdi. Peki, "Turkuaz kart"ın sağladığı ayrıcalıklar neler? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda, antrenör Guidetti ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de yer aldığı kabulde, Başkan Erdoğan, Guidetti'ye Turkuaz kart verdi.
"TURKUAZ KART"IN SAĞLADIĞI AYRICALIKLAR NELER?
Turkuaz Kart, ülkeye katkı sağlayan veya sağlayacağı öngörülen yüksek nitelikli iş gücü için tasarlanan ve Türkiye'yi yüksek nitelikli iş gücü bakımından tercih edilir hale getirerek, ülkeye küresel alanda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirildi.
Sahibine, Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı, Türkiye'de bağımsız veya bir işverene bağlı olarak çalışma hakkı, Türkiye'ye çoklu giriş-çıkış hakkı ve uzun dönem ikamet izninin getirdiği bütün hakları sağlayan "Turkuaz Kart", aynı zamanda yabancının eş ve çocuklarına da ikamet hakkı veriyor.
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