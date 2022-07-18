Trabzonspor'da Boyata için kritik gün!
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, "Sağ stoper işini çözdüğümüzde, yolumuza daha emin adımlarla çıkacağız" demesinin ardından Trabzonspor'da gözler tamamen bu transfere çevrildi. Şu ana kadar 10’a yakın isimle görüşen bordo mavililerde temaslar iyice sıklaştı.
2.2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden Hertha Berlin ile uzlaşma sağlanılsa da Alman ekibi parayı nakit istiyor. Fırtına ise taksitlere bölmeye çalışıyor.
Boyata transferini yedekte tutan Karadeniz ekibi, Denayer, Bozaer gibi bonservisi elinde olan iki yıldızın menaceriyle görüşmelere devam ediyor. 2 yıl önce Trabzonspor'un kapısından dönen Sviatchenko ise yeniden gündeme geldi ve maliyet araştırması yapılıyor.
DJIKU'NUN 1 SENESİ KALDI
Radara takılan son oyuncu; Alexander Djiku. Strasbourg'un 27 yaşındaki stoperi, uzun süredir Trabzonspor'un izleme ekibi tarafından takip ediliyor. Fransız ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Djiku için Hoffenheim başta olmak üzere başka kulüpler de devrede.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 1.82 boyundaki savunmacı, geçen sezon Ligue 1'de 31 maça çıktı.
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