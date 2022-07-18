Trabzonspor’da Boyata için kritik gün!

DJIKU'NUN 1 SENESİ KALDI

Radara takılan son oyuncu; Alexander Djiku. Strasbourg'un 27 yaşındaki stoperi, uzun süredir Trabzonspor'un izleme ekibi tarafından takip ediliyor. Fransız ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Djiku için Hoffenheim başta olmak üzere başka kulüpler de devrede.

Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 1.82 boyundaki savunmacı, geçen sezon Ligue 1'de 31 maça çıktı.