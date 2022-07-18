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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

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Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli takım 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde Strum Graz ile karşılaşacak.

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