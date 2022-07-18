Galatasaray Florian Grillitsch’i kadrosuna kattı! Grillitsch’in piyasa değeri dikkat çekti

FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR?

Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 tarihinde ülkesinin Nenkirchen kentinde doğdu. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu 1.87 boyunda.

Ön libero ve merkez orta saha da görev alan Grillitsch,. Kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) formaları giydi. 2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, burada 5 sezon forma giydikten sonra kontratını yenilemedi.

Avusturyalı futbolcu geçen sezon 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.