Galatasaray Florian Grillitsch'i kadrosuna kattı! Grillitsch'in piyasa değeri dikkat çekti
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam ediyor. Transferde Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan sarı kırmızılılar Florian Grillitsch ile de anlaşmaya vardı. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz yıldız futbolcu ile ilgili bilgileri derledi.
2022-2023 sezonuna yeni başkan ve yeni hoca ile girmeye hazırlanan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, takıma yeni isimler de katılıyor. Sarı kırmızılılar Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'nın ardından 6 numara transferini de bitirdi. Cimbom, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch ile anlaşmaya vardı.
FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR?
Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 tarihinde ülkesinin Nenkirchen kentinde doğdu. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu 1.87 boyunda.
Ön libero ve merkez orta saha da görev alan Grillitsch,. Kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) formaları giydi. 2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, burada 5 sezon forma giydikten sonra kontratını yenilemedi.
Avusturyalı futbolcu geçen sezon 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.
BONSERVİSİ ELİNDE OLAN EN DEĞERLİ 4. FUTBOLCU
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Grillitsch bonservisi elinde olan 4. futbolcu. Avusturyalı futbolcu önlibero mevkinde oynayan en değerli 48. isim olarak da dikkat çekiyor.
2020 Mart ayında yıldız futbolcunun piyasa değeri en yüksek rakama ulaştı: 25 milyon euro
Süleyman Yıldırmaz / Ahaber.com.tr
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