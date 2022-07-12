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Nani kariyerini Avustralya'da sürdürecek

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Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Nani kariyerini Avustralya’da sürdürecek

Avustralya 1. Futbol Ligi (A-Ligi) ekiplerinden Melbourne Victory, Portekizli milli oyuncu Nani'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 35 yaşındaki kanat oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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