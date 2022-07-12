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Galatasaray'da Sergio Oliveira ilk antrenmanına çıktı

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Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Galatasaray’da Sergio Oliveira ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Yeni transfer Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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