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Joao Pedro'da avantaj Galatasaray'ın!

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Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Joao Pedro’da avantaj Galatasaray’ın!

Serie B'ye düşen Cagliari'ye kesin olarak veda etmeye hazırlanan Joao Pedro için Torino da devreye girmesine rağmen ibrenin hâlâ büyük ölçüde anlaşma sağlanan Galatasaray'da olduğu belirtildi. Joao Pedro'nun durumunun bu hafta netlik kazanabileceği aktarıldı.

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