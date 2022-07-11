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Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı:

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Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Galatasaray’dan Marcao için veda mesajı:

Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira için veda mesajı yayımladı. Kulüp mesajında "Sahaya her maç yüreğini koyan Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

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