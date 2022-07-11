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Son dakika | Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yolları ayrıldı

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Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Son dakika | Fenerbahçe ile Mesut Özil’in yolları ayrıldı

Son dakika haberi... Fenerbahçe ile Mesut Özil karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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