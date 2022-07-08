Son dakika: İspanyol futbol takımı Sevilla Galatasaraylı Marcao ile anlaştı

Açıklamada, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşayan Marcao'nun kariyeriyle ilgili detaylara yer verildi.

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