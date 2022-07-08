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Son dakika: İspanyol futbol takımı Sevilla Galatasaraylı Marcao ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: İspanyol futbol takımı Sevilla Galatasaraylı Marcao ile anlaştı

Son dakika... İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Sevilla, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sevilla'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcu Marcao'nun sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağı ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşayan Marcao'nun kariyeriyle ilgili detaylara yer verildi.

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