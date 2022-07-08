Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için "4 milyon dolarlık" ödeme
Son dakika... Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Bu kapsamda Sarı kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.
SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiralanan Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.
Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
ÖDEME TAMAM
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erzincan ve Siirt bayram namazı saati 2022: Kurban Bayramı namazı Erzincan ve Siirt'te saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz bayram namazı vakti
- 5 MÜJDE SIRALANDI! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li, memur, emekli herkesi kapsıyor! 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim...
- Bursa bayram namazı saati 2022 | 9 Temmuz Bursa'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bursa bayram namazı vakti
- Diyarbakır bayram namazı saati 2022: Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakti...
- Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Tekbir ne zaman, nasıl, kaç defa getirilir?
- Kahramanmaraş bayram namazı saati 2022: Kahramanmaraş'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakti...
- İzmir bayram namazı saati 2022: Kurban Bayramı namazı İzmir'de saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz İzmir bayram namazı vakti
- Kastamonu ve Samsun bayram namazı saati 2022: Kastamonu ve Samsun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Ankara bayram namazı saati 2022: Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ankara bayram namazı vakti
- Aydın ve Antalya bayram namazı saati 2022: Aydın ve Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Uşak ve Van bayram namazı saati 2022: Uşak ve Van'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıklaması
- Malatya ve Manisa Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet 9 Temmuz 2022 Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?