08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için "4 milyon dolarlık" ödeme

Son dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için "4 milyon dolarlık" ödeme

SPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray’dan Mostafa Mohamed için 4 milyon dolarlık ödeme

Son dakika... Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Bu kapsamda Sarı kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.

SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiralanan Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mustafa Muhammed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

ÖDEME TAMAM

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık ödemesini oyuncunun kulübü Zamalek'e yaptı.

Galatasaray’a transferi Oliveira İstanbul’da GALATASARAY'A TRANSFERİ OLİVEİRA İSTANBUL'DA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA