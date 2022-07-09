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Trabzonspor'da kaleye 3 yerli aday!

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Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Trabzonspor’da kaleye 3 yerli aday!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Stoperden sonra ise rota yedek kaleciye dönecek. Erce Kardeşler ve Arda Akbulut’u kiralık gönderen Bordo-Mavililer, Uğurcan’ın arkasına ikinci kaleci alacak. Göztepe’den İrfan Can, Rizespor’dan ise Tarık Çetin ve Gökhan Akkan radardaki isimler.

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