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SON DAKİKA | Galatasaray'ın transferi Sergio Oliveira İstanbul'da

SPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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SON DAKİKA | Galatasaray’ın transferi Sergio Oliveira İstanbul’da

Son dakika spor haberleri | Portekizli orta saha futbolcusu Sergio Oliveira, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi. Peki, Sergio Oliveira'nın bonservis bedeli ne kadar? İşte detaylar...

Sergio Oliveira'yı taşıyan özel uçak, saat 19.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı.

Portekizli oyuncu ve beraberindekiler, kapıda bekleyen özel araçlara binerek havaalanından ayrıldı.

Oliveira, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ROMA'DA KİRALIK OYNADI

Orta saha mevkisinde görev alan 30 yaşındaki Porto takımının oyuncusu Oliveira, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirdi.

45 MAÇLIK KARNE

Futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ve Porto'da geçtiğimiz sezon toplam 45 maçta süre aldı.

İŞTE OYNADIĞI TAKIMLAR

Porto altyapısından yetişen Sergio Oliveira kiralık olarak Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da oynadı.

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SIRADA İMZA VAR

Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO

Oliveira'a için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirdildi.

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