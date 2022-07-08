SON DAKİKA | Galatasaray’ın transferi Sergio Oliveira İstanbul’da

45 MAÇLIK KARNE



Futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ve Porto'da geçtiğimiz sezon toplam 45 maçta süre aldı.

İŞTE OYNADIĞI TAKIMLAR

Porto altyapısından yetişen Sergio Oliveira kiralık olarak Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da oynadı.

SIRADA İMZA VAR

Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO

Oliveira'a için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirdildi.