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İşte Arjantin'in 2022 Dünya Kupası forması! Messi bu fotoğrafla duyurdu | 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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İşte Arjantin’in 2022 Dünya Kupası forması! Messi bu fotoğrafla duyurdu | 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Futbol severler tarafından 2022 FIFA Dünya Kupası merakla bekleniyor. Bu kapsamda Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda kullanacağı formayı tanıttı. Formayı giyen PSG'li Lionel Messi ilk pozunu verdi. Peki, 2022 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenecek ve ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: 2022 Dünya Kupası hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk ve 2002'den beri Asya'da düzenlenecek ikinci Dünya Kupası olacak.

Heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın sıcak ikliminden dolayı bu yıl geç başlayacak.

İŞTE ARJANTİN'İN FORMASI

Bu kapsamda Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda kullanacağı formayı tanıttı.

Formayı giyen PSG'li Lionel Messi ilk pozunu verdi.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak.

Dev organizasyon 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

5 ŞEHİR, 8 STADYUM

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.

İŞTE 2022 FIFA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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